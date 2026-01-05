Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 5 gennaio

Il concorso del Superenalotto di oggi, 5 gennaio 2026, si è concluso senza vincite di prima o seconda categoria. Sono stati centrati diciannove '5', ciascuno vincente 8 euro. La combinazione vincente non è stata ancora annunciata, ma si mantiene l’attesa per il prossimo concorso. Restano invariati i numeri estratti e le possibilità di vincita per i giocatori che partecipano regolarmente.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto oggi, 5 gennaio 2026. Centrati invece diciannove '5', che vincono 8.125,48 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 102 milioni di euro, si torna a giocare giovedì 7 gennaio. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione).

