Ormai i calciatori non vengono valutati solo in base alle loro prestazioni ma anche per la visibilità sui social
Oggi i social media giocano un ruolo sempre più importante nel calcio, influenzando la valutazione dei calciatori e le dinamiche di mercato. Valentin Feuillette, su Footmercato, analizza come queste piattaforme siano diventate strumenti strategici per i club, modificando le modalità di comunicazione e il valore dei giocatori nel contesto del calcio moderno.
Valentin Feuillette, su Footmercato, analizza come i social network stiano trasformando il calcio moderno: non più solo strumento di visibilità personale, ma fattore strategico che influisce sul valore dei giocatori, sul mercato dei trasferimenti e sulle scelte dei club. I social sono capaci di influenzare anche il calciomercato. Si legge su Footmercato In un’epoca in cui lo sport è anche un prodotto globale, il giocatore non viene più valutato soltanto per le sue prestazioni, ma anche per la sua capacità di esistere al di fuori del campo. Instagram, TikTok, X o YouTube sono diventati vetrine personali, talvolta più potenti dei canali ufficiali dei club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
