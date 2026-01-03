Ormai i calciatori non vengono valutati solo in base alle loro prestazioni ma anche per la visibilità sui social

Oggi i social media giocano un ruolo sempre più importante nel calcio, influenzando la valutazione dei calciatori e le dinamiche di mercato. Valentin Feuillette, su Footmercato, analizza come queste piattaforme siano diventate strumenti strategici per i club, modificando le modalità di comunicazione e il valore dei giocatori nel contesto del calcio moderno.

Ecco a voi una conversazione media in pagina se pubblico qualcosa con calciatori nordici presenti in Italia. La situazione ormai sta sfuggendo di mano e sto per apportare grandi cambiamenti per il 2026. Fidarsi del buonsenso delle persone è una causa pers - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.