Milano 12 artisti suonano live | nessuna base solo palco

A Milano, dodici artisti si esibiscono in un concerto senza basi musicali, solo con strumenti e voce, sul palco dell’Ultrasuoni Festival. L’evento rappresenta un approccio diverso alla musica dal vivo, dove i musicisti suonano senza supporto di basi preregistrate, offrendo un’esperienza più autentica e immediata al pubblico. La manifestazione si svolge in una cornice che promuove una performance diretta e senza filtri.

Si accende a Milano un nuovo capitolo per la musica live con l'Ultrasuoni Festival, iniziativa che punta a rilanciare la performance dal vivo attraverso un modello alternativo e diretto. Ideato dall'associazione Prisma, l'evento si svolge con iscrizioni solo in presenza, selezione basata sull'ordine di arrivo e un obbligo di esibizione senza basi preregistrate. Il cuore del progetto è la serata open mic, che apre la strada a due artisti selezionati per aprire il concerto di un ospite affermato nella seconda serata. L'obiettivo è restituire al centro della scena la presenza fisica, l'autenticità e la condivisione reale, lontano dalle logiche burocratiche dell'industria discografica tradizionale.