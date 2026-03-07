Suicidio di Jessica Sacco | assoluzione definitiva per il padre

Il processo relativo alla morte di Jessica Sacco si è concluso con l’assoluzione definitiva del padre. Jessica, 22 anni, residente a Mandia, frazione di Ascea, si è tolta la vita il 15 marzo 2015, lanciandosi dal balcone di casa durante un conflitto tra il fidanzato e i familiari. La causa della morte è stata stabilita nel procedimento giudiziario.

La Corte di Cassazione ha infatti confermato la sentenza di assoluzione "perchè il fatto non sussiste" nei confronti del padre della ragazza, Luigi Sacco, respingendo il ricorso presentato dalla Procura generale e rendendo definitiva la decisione della Corte di Assise di Appello di Salerno. E che, dunque, che la giovane non fu vittima di maltrattamenti in famiglia. In Appello era stata ribaltata la sentenza di primo grado della Corte di Assise, che aveva condannato Luigi Sacco a un anno e quattro mesi di reclusione, escludendo le aggravanti contestate. Nel primo grado di giudizio era stato invece già assolto il fratello della ragazza Stefano Sacco.