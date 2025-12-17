Open Arms definitiva l' assoluzione di Matteo Salvini

La vicenda Open Arms si conclude con l'assoluzione definitiva di Matteo Salvini, che viene così prosciolto da ogni accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. La decisione chiude un capitolo controverso della sua carriera politica, confermando la sua posizione e chiarendo definitivamente la sua posizione sulla gestione della crisi umanitaria.

Definitiva l'assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. Lo hanno deciso i giudici della quinta sezione della Cassazione che hanno rigettato il ricorso presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione.

