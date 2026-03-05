Noto osteopata arrestato le accuse | Abusi sessuali su pazienti Tutto parte dalla denuncia di una 17enne

Un osteopata noto, con collaborazioni nel settore sportivo toscano, è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto abusi sessuali su pazienti. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia di una ragazza di 17 anni. Attualmente, l’uomo si trova in carcere mentre proseguono le verifiche sulle accuse formulate contro di lui.

Pescia, 5 marzo 2026 – E’ in carcere con l’accusa di abusi sessuali Valerio Zucconi, l’osteopata che collabora con il mondo dello sport toscano e che è molto conosciuto in squadre e gruppi sportivi. In particolare nel basket, dove supporta l’attività degli Herons Montecatini, squadra che milita in Serie B. Una vicenda che lascia sotto shock le tante persone assistite dal professionista. La Valdinievole è sconvolta per le accuse mosse all’uomo. Arrestato nel suo studio di Chiesina Uzzanese nella giornata di mercoledì 4 marzo. La prima denuncia L’uomo si trova adesso appunto in carcere. E in un comunicato, la polizia ricostruisce come si è arrivati all’arresto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Valdinievole, 5 marzo 2026 – L'arresto è avvenuto nel suo studio, davanti a numerose persone che hanno assistito incredule.

