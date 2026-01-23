julio iglesias archiviata in spagna la denuncia per abusi sessuali

La Procura dell’Audiencia Nacional in Spagna ha deciso di archiviare la denuncia presentata da due ex collaboratrici contro Julio Iglesias, accusato di presunti abusi sessuali. La decisione conferma la fine delle indagini senza ulteriori provvedimenti legali.

La Procura dell’ Audiencia Nacional spagnola ha deciso di archiviare la denuncia presentata contro Julio Iglesias, accusato da due sue ex collaboratrici di presunti abusi sessuali. Secondo quanto riportano i media locali, la chiusura del fascicolo è dovuta alla mancanza di competenza territoriale dei tribunali spagnoli, i fatti contestati si sarebbero infatti verificati all’estero, impedendo alla giustizia iberica di procedere. I presunti abusi all’estero. Secondo il provvedimento, le presunte violenze sarebbero avvenute nel 2021 nelle ville dell’artista situate nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Julio Iglesias accusato di abusi sessuali da due ex dipendentiRecentemente, il cantante Julio Iglesias è stato formalmente accusato da due ex dipendenti di averle molestate sessualmente durante il loro incarico nelle sue proprietà ai Caraibi.

Julio Iglesias nega le accuse di abusi sessuali su due ex dipendentiJulio Iglesias ha negato le accuse di molestie sessuali rivolte da due ex dipendenti, che lavoravano nelle sue proprietà caraibiche.

