I giudici fanno ‘cinquina’ | dal Cpr albanese escono altri quattro Tra loro stupratori ladri e pure un pedofilo

Quattro detenuti sono usciti dal Centro di Permanenza per i Rimpatri albanese di Gjadër, tra cui un pedofilo, un ladro e uno stupratore. La decisione riguarda anche Fatallah Ouardi, che era stato trattenuto nel centro e ora è stato rilasciato dopo l’annullamento del suo trattenimento. La notizia riguarda specificamente i procedimenti legali e le scelte delle autorità.

Dopo aver annullato il trattenimento nel Cpr albanese di Gjadër di Fatallah Ouardi, l’immigrato irregolare marocchino di trentanove anni con «condanne per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso e violenza sessuale di gruppo», la Corte d’appello di Roma raddoppia, anzi piazza la cinquina. Con la ragione che i signori in questione, tutti provenienti dal Marocco, hanno presentato istanza di protezione internazionale non ha convalidato il trattenimento determinando così la liberazione di Ahmed Aittorka, classe 1992 condannato nel 2023 per violenza sessuale e nel 2024 per furto aggravato; del... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I giudici fanno ‘cinquina’: dal Cpr albanese escono altri quattro. Tra loro stupratori ladri e pure un pedofilo Meloni: "I giudici bloccano i rimpatri di stupratori, dove sono le femministe?". E snocciola il "curriculum" di un migrante salvato dal Cpr in AlbaniaDove sono le femministe? Questa è la domanda che si pone Giorgia Meloni in riferimento alle ultime decisioni delle toghe. Tivù Verità | L'imam giustificò il 7 ottobre. I giudici lo fanno uscire dal CprI residenti di via Montello stanno monitorando la zona perché temono che «i rom» si possano vendicare.