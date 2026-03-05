Giorgia Meloni ha commentato le recenti decisioni dei giudici che hanno bloccato i rimpatri di alcuni migranti accusati di reati gravi, come lo stupro. La premier ha anche evidenziato il caso di un migrante salvato dal Centro di Permanenza in Albania, illustrando il suo punto di vista. La sua domanda riguarda il ruolo delle femministe in questa situazione, lasciando spazio a interpretazioni sulle reazioni di diverse parti politiche.

Dove sono le femministe? Questa è la domanda che si pone Giorgia Meloni in riferimento alle ultime decisioni delle toghe. Intervenuta ai microfoni di Rtl 102.5, la leader del governo si è soffermata sul dossier migranti e ha colto la palla al balzo per accendere i riflettori sulle storture della giustizia. Ma non solo: Meloni ha descritto anche "il curriculum di uno di questi migranti: condanne per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso, violenza sessuale di gruppo. I giudici non convalidano il trattenimento perché ha fatto richiesta di protezione internazionale". "Uno che è entrato clandestinamente... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "I giudici bloccano i rimpatri di stupratori, dove sono le femministe?". E snocciola il "curriculum" di un migrante salvato dal Cpr in Albania

