Violenza contro le donne Ammonimenti triplicati | Prevenzione migliorata

Il questore di Roma ha aumentato gli ammonimenti contro chi si rende protagonista di episodi di violenza domestica, bullismo e stalking. In meno di un anno, il numero di provvedimenti è quasi triplicato, segno che le forze dell’ordine stanno intervenendo con più vigore per prevenire e contrastare questi comportamenti. La prevenzione sembra funzionare, ma la lotta contro la violenza resta una priorità.

Quasi triplicati gli ammonimenti del questore per episodi di bullismo, violenza domestica e stalking. Le misure di prevenzione che hanno lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito o condotte sintomatiche di violenza domestica una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale in tre anni sono state 22 nel 2023, 59 nel 2024 e 72 lo scorso anno. "L'ammonimento è una misura di prevenzione – sottolinea la dirigente della divisione anticrimine della questura di Pavia, Maria Elena Testoni – che ci consente immediatamente di intercettare fenomeni di stalking o violenza domestica".

