Non un’altra | il grido di Cabrio contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Cabrio lancia un messaggio forte e condiviso attraverso la musica. Con il grido “Non un’altra”, l’artista si unisce alla lotta contro la violenza di genere, portando all’attenzione pubblica l’importanza di sensibilizzare e promuovere il rispetto e la tutela delle donne.

"Non un'altra" affronta il tema del femminicidio scegliendo un punto di vista preciso: la voce della donna che subisce violenza. Cabrio prova a entrare nei suoi pensieri, a raccontare quel misto di amore, paura, senso di colpa e confusione che spesso tiene intrappolate le vittime dentro relazioni malate.

