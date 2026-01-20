Irrompe nel bar di notte un cittadino lo nota e chiama la Polizia | acciuffato con la cassa in mano

Da cesenatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni tunisino è stato arrestato dalla Polizia di Stato a San Vittore, dopo aver tentato di scappare con la cassa di un bar. L’intervento è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino, che aveva notato il soggetto mentre si aggirava nel locale durante la notte. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e sicurezza condotte dalle forze dell’ordine nel territorio.

Ha tentato di scappare con la cassa che aveva appena rubato in un bar di San Vittore, ma un 35enne tunisino è stato arrestato dalla Polizia di Stato, allertata da un cittadino che lo aveva notato armeggiare di notte. Erano le 5 del mattino quando al 112 è arrivata la segnalazione di un cittadino.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Passante lo nota in azione e chiama la polizia: ladro di biciclette in manette

Spaccata nella notte al bar Brulé di San Lazzaro: “Vetrina sfondata con un tombino, rubata la cassa”Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, il Bar Pasticceria Brulé di San Lazzaro di Savena è stato vittima di una spaccata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Irrompe nel locale armato di coltello da cucina; «No alla discarica di Sorgà», la protesta irrompe in consiglio comunale.

irrompe barMaddaloni, irrompe in un bar per farsi consegnare denaro e devasta casa della madre: arrestato - La porta a vetri in frantumi, il titolare ancora sotto shock e una scia di violenza che, dalla soglia di un bar del centro, arriva fino ... pupia.tv

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.