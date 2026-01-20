Irrompe nel bar di notte un cittadino lo nota e chiama la Polizia | acciuffato con la cassa in mano

Un uomo di 35 anni tunisino è stato arrestato dalla Polizia di Stato a San Vittore, dopo aver tentato di scappare con la cassa di un bar. L’intervento è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino, che aveva notato il soggetto mentre si aggirava nel locale durante la notte. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e sicurezza condotte dalle forze dell’ordine nel territorio.

Ha tentato di scappare con la cassa che aveva appena rubato in un bar di San Vittore, ma un 35enne tunisino è stato arrestato dalla Polizia di Stato, allertata da un cittadino che lo aveva notato armeggiare di notte. Erano le 5 del mattino quando al 112 è arrivata la segnalazione di un cittadino.

