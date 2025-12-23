Uccide il cane a calci ma il fratellino lo vede e chiama i carabinieri | giovane denunciato nel Nuorese

(Adnkronos) – Ha ucciso il cane di famiglia a calci ed è stato denunciato grazie alla segnalazione del fratellino. Il grave caso di maltrattamento è avvenuto a Oliena, nel Nuorese. I carabinieri hanno ricevuto la chiamata di un minorenne molto agitato perché dalla finestra stava assistendo alla scena violenta. In pochi minuti i militari lo . Nessun post correlato.

Uccide il cane a calci ma il fratellino lo vede e chiama i carabinieri: giovane denunciato nel Nuorese - Ha ucciso il cane di famiglia a calci ed è stato denunciato grazie alla segnalazione del fratellino. cn24tv.it

Oliena, uccide a calci il cane nel giardino di casa: denunciato - Hanno citofonato alla caserma dei Carabinieri per chiedere aiuto, il fratello stava picchiando il cane di famiglia, ma purtroppo è stato tutto inutile. msn.com

