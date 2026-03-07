Tadej Pogacar ha conquistato il suo quarto successo alla Strade Bianche, diventando il ciclista con più vittorie nella storia di questa corsa. Lo sloveno ha ottenuto la vittoria anche quest’anno, attaccando negli ultimi chilometri e superando gli avversari sul durissimo sterrato del Colle Pinzuto, che da quest’anno porta il suo nome. La sua vittoria si aggiunge a quella dello scorso anno, maturata con un attacco a meno di 20 chilometri dal traguardo.

L'anno scorso la sua vittoria era maturata tardi, con un attacco a meno di 20 chilometri dal traguardo, sul durissimo penultimo sterrato della Strade Bianche, quel Colle Pinzuto che da quest'anno porta il suo nome e si chiama 'Settore Tadej Pogacar'. Quasi troppo tardi per uno come lo sloveno, abituato a divorare le corse, a farle a brandelli, a non lasciare neanche le briciole ai suoi avversari. Per questo, in un sabato di meteo clemente, ha rispolverato la sua perfidia antica, tornando letteralmente ai santi vecchi: come già aveva fatto nel 2022 e nel 2024, ha lanciato il guanto di sfida agli avversari sul settore di Monte Sante Marie, quando da Piazza del Campo mancavano ancora un'ottantina di chilometri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Strade Bianche: quarto trionfo di Pogacar, nessuno come lui

Strade Bianche 2026: poker di Pogacar, nessuno come lui a SienaSIENA – Il campione del mondo Tadej Pogacar trionfa per la quarta volta in carriera in Piazza del Campo alle Strade Bianche.

LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Infinito Pogacar!! Quarto trionfo per lo sloveno. Seixas splendido secondo16:52 Tadej Pogacar aggiunge un nuovo record alla sua leggendaria carriera vincendo la Strade Bianche per la quarta volta: i precedenti trionfi...

Strade Bianche 2025

Una selezione di notizie su Strade Bianche.

Temi più discussi: Analisi Favoriti Strade Bianche 2026 - Arriva Poga?ar, con Del Toro come scudiero: è già tutto scritto? Pidcock e Van Aert non la vedono così, in più c'è Seixas...; Ciclismo: Strade Bianche, quarto trionfo di Pogacar; Strade Bianche: Pogacar a caccia del quarto trionfo; Strade Bianche 2026 | Van Aert e Jorgenson nel mirino della Visma.

Strade Bianche: quarto trionfo di Pogacar, nessuno come lui(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha trionfato nella edizione 2026 della Strade Bianche, arrivando da solo sul traguardo in piazza del Campo. Il campione del mondo sloveno è il prim ... msn.com

Alle Strade Bianche il quarto trionfo per Pogacar, nessuno come luiLa stagione del ciclismo si riapre come si era chiusa quella precedente. Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha trionfato nella edizione 2026 della Strade Bianche, arrivando da solo sul traguardo in piazza d ... ilsole24ore.com

Vittoria dominante alla Strade Bianche per il ciclista sloveno che, dopo un inizio combattuto, attacca a -80 km e fa il vuoto alle sue spalle, conquistando il suo quarto trofeo consecutivo. - facebook.com facebook

Quattro trionfi nelle ultime quattro edizioni: il dominatore della storia recente delle Strade Bianche è Tadej Pogacar #Ciclismo #Cycling #StradeBianche #Pogacar x.com