LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA | Infinito Pogacar!! Quarto trionfo per lo sloveno Seixas splendido secondo

Durante la corsa delle Strade Bianche 2026, lo sloveno ha conquistato il suo quarto successo, mentre il portoghese Seixas si è classificato secondo. La gara femminile, iniziata alle 10.15, ha visto la vittoria di una ciclista di notevole talento, con la UAE Team Emirates-XRG che ha ottenuto un piazzamento tra i primi sei grazie a Jan Christen, arrivato in sesto posizione.

16:52 Tadej Pogacar aggiunge un nuovo record alla sua leggendaria carriera vincendo la Strade Bianche per la quarta volta: i precedenti trionfi risalgono al 2022, 2024 e 2025. 16:50 La giornata trionfale della UAE Team Emirates-XRG si completa con il sesto posto dello svizzero Jan Christen. 16:49 Nella Top 10 odierna sono presenti i corridori di otto nazionalità differenti. 16:48 Tadej Pogacar attacca ad ottanta chilometri e in pochi passi sgretola la resistenza degli avversari. Lo sloveno vince con un vantaggio di 1' sul francese Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team e al compagno di squadra Isaac Del Toro, staccato di 1'09". 16:44 Romain Grégoire chiude quarto davanti a Gianni Veermersch della Red Bull – BORA – hansgrohe.