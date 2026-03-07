Strade Bianche 2026 | poker di Pogacar nessuno come lui a Siena

Alle Strade Bianche 2026, il ciclista sloveno ha conquistato la quarta vittoria, diventando il più vincente nella storia della corsa. Lo svizzero Fabian Cancellara, fino a ora leader con tre trionfi, non è riuscito a eguagliare il record. I pronostici avevano indicato un possibile successo, e il risultato finale ha confermato le aspettative.

SIENA – Il campione del mondo Tadej Pogacar trionfa per la quarta volta in carriera in Piazza del Campo alle Strade Bianche. Al debutto stagionale, il fuoriclasse sloveno cala il poker grazie all’attacco decisivo sul Monte Sante Marie, teatro di un bellissimo duello a 80 km dalla fine con il giovanissimo francese Seixas, secondo al traguardo davanti a Del Toro. Un record, visto che lo svizzero Fabian Cancellara è fermo a tre trionfi. I pronostici sono tutti rispettati. La fuga iniziale dei nove battistrada (Tibor Del Grosso, Martin Marcellusi, Jack Haig, Patrick Konrad, Samuele Zoccarato, Adrien Boichis, Anders Foldager, Tim Rex e Davide Toneatti) si ferma proprio a Monte Sante Marie, ormai da qualche anno trampolino di lancio per il successo finale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

