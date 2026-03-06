Domani si disputa la dodicesima edizione delle Strade Bianche Donne, con partenza alle 1. La gara vede in campo Longo Borghini e Vollering, due delle principali concorrenti. La corsa si svolge sulle strade sterrate e si conclude nel centro storico di Siena. Sono attesi numerosi spettatori lungo il percorso per seguire l'evento internazionale.

È una giornata ricca di aspettative per il ciclismo femminile: domani prende il via la dodicesima edizione delle Strade Bianche Donne, con partenza alle ore 10:20 e arrivo a Siena. Il tracciato si estende per 133 chilometri, offrendo una serie di difficoltà che metteranno alla prova le velociste di alto livello. Le prime indicazioni indicano una sfida combattuta tra atlete di primo piano del panorama internazionale, con Demi Vollering ed Elisa Longo Borghini come candidati al successo. La competizione in linea si svolge interamente su territorio toscano, con partenza e arrivo a Siena. L’attenzione è rivolta alle condizioni di forma delle atlete, già evidenziate da gare recenti che hanno mostrato picchi di competitività tra le favorite. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Strade Bianche 2026: Longo Borghini contro Vollering per la vittoria?

Strade Bianche femminile 2026. Sarà sfida Longo Borghini-Vollering?Sarà una giornata intensa quella che attende gli appassionati del grande ciclismo.

UAE Tour femminile 2026, doppio trionfo per Elisa Longo Borghini: Trinca Colonel è splendida secondaElisa Longo Borghini si conferma inarrestabile in quella che potremmo definire la corsa di casa.

Contenuti e approfondimenti su Strade Bianche.

Temi più discussi: Startlist Strade Bianche 2026: partecipanti alla corsa maschile e femminile, elenco iscritti completo · Ciclismo su strada; Strade Bianche 2026: percorso, i big al via e dove vederla in TV; Tutto sulla Strade Bianche 2026: Longo Borghini e Kopecky sfidano Vollering, Pogacar per il poker; Strade Bianche donne 2026, il percorso e le protagoniste.

Strade Bianche femminile 2026. Sarà sfida Longo Borghini-Vollering?Sarà una giornata intensa quella che attende gli appassionati del grande ciclismo. Prende il via domani, con partenza alle ore 10:20, la dodicesima ... oasport.it

Strade Bianche 2026: tutto quel che c’è da sapere. partenti, orari, percorsi, dove vederlaLe grandi classiche iniziano da qui, dalla Strade Bianche di sabato 7 marzo 2026. msn.com

POGACAR FA GIÀ PAURA! L'anno scorso, alla Milano-Sanremo 2025, sulla Cipressa andò vicino all'impresa: scalata in 8'57" con Van der Poel. In questa settimana di avvicinamento alla Strade Bianche, il campione del mondo è tornato ad allenarsi proprio - facebook.com facebook

POGACAR FA GIÀ PAURA! L'anno scorso, alla Milano-Sanremo 2025, sulla Cipressa andò vicino all'impresa: scalata in 8'57" con Van der Poel. In questa settimana di avvicinamento alla Strade Bianche, il campione del mondo è tornato ad allenarsi proprio x.com