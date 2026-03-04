Strade Bianche 2026 | Pogacar contro tutti a Siena Percorso e orari delle gare

A Siena si sta preparando il fine settimana dedicato alla Strade Bianche 2026, con le gare femminili e la Gran Fondo in programma rispettivamente sabato 7 e domenica 8 marzo. Tra i partecipanti, il ciclista Pogacar si presenta come uno dei nomi più attesi, mentre il percorso e gli orari sono stati ufficialmente annunciati. La città si sta già popolando di appassionati pronti a seguire gli eventi.

Ma l’attesa è tutta per il campione del mondo Tadej Pogacar, vincitore nel 2022, 2024 e 2025. Lo sloveno è a caccia del recordo all-time con la quarta perla sotto la Torre del Mangia. Intanto domani, 5 marzo, gli sarà intitolato il tratto di sterrato di Colle Pinzuto, uno dei più iconici della gara ciclistica Strade bianche. Alle ore 15 l’apposizione del cippo a Siena alla presenza del ciclista sloveno. Come lui soltanto Fabian Cancellara a cui è già stato intitolato nel 2017 il tratto di Monte Sante Marie dopo aver vinto nel 2008, 2012 e 2016. A sfidare Pogacar nella tradizionale gara ciclistica saranno Julian Alaphilippe, Wout Van Aert e Tom Pidcock, vincitori rispettivamente nel 2019, 2020 e 2023, mentre il grande assente sarà Mathieu Van Der Poel. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Pogacar contro tutti, lo spettacolo della Strade Bianche. Percorso, orari e favoriti: Siena capitale del ciclismoSiena, 4 marzo 2026 – Lo scacco al Re pare onestamente improbabile, ma il ciclismo è uno sport particolare, bello e imprevedibile.

È nata la Strade Bianche 2026, ecco il percorso. Pogacar a caccia del 4° trionfoUn fine settimana di grandissimo ciclismo in Toscana, quello a cura di Rcs Sport presentato questa mattina alla Rinascente di Milano, con vista sul...

Strade Bianche, Colle Pinzuto sarà dedicato a PogacarIl tratto di sterrato di Colle Pinzuto, uno dei più iconici della gara ciclistica Strade Bianche, intitolato a Tadej Pogacar, tre volte campione de ‘La classica del nord più a sud d’Europa’. Domani al ... radiosienatv.it

Strade Bianche, al via la 20ª edizione: percorso e dove vederla in tvSabato 7 marzo a Siena la Classica del Nord più a Sud d’Europa: grande favorito Tadej Pogacar, a caccia del poker ... tuttosport.com

