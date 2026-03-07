Strade Bianche 2026 Pogacar cala uno storico poker L' ordine d' arrivo

Il 7 marzo 2026, a Siena, si è svolta la corsa Strade Bianche 2026, con Pogacar che ha vinto per la quarta volta consecutiva. La gara ha visto i ciclisti affrontare le strade sterrate e le salite del percorso, con Pogacar che ha concluso in prima posizione. L’atleta ha già vinto nel 2022, nel 2024 e nel 2025, e questa volta ha completato il suo poker.

Siena, 7 marzo 2026 - Nel 2022 era scattato a 50 km dalla fine, nel 2024 aveva esagerato, partendo a 81,1 km dalla linea del traguardo, mentre l'anno scorso si era limitato a 18,7 km dalla fine, facendo passare un'immagine di sé quasi vicina alla normalità: il dominio di Tadej Pogacar alla Strade Bianche 2026 vede il via a 78,6 km dal traguardo, dopo l'eccelso lavoro di Florian Vermeersch e Jan Christen e in generale del resto della UAE Team Emirates-XRG, che continua a macinare vittorie già fin da questa prima parte di stagione. Tra i big, è il giovanissimo Paul Seixas a provare a stare a ruota dello sloveno, inizialmente riuscendoci prima di cedere ma rimanendo nel drappello degli inseguitori, nel quale c'è anche Isaac Del Toro, oggi nelle vesti di 'stopper' per decisioni di squadra e forse anche per una forma non ancora al top.