Strade Bianche 2026 | Pogacar trionfa da solo a Siena quarto successo in carriera

Il ciclista sloveno, campione del mondo, ha vinto da solo la Strade Bianche 2026 a Siena, ottenendo così il suo quarto successo in questa gara. La corsa si è conclusa con la sua fuga solitaria, lasciando gli avversari alle sue spalle. Con questa vittoria, diventa il primo atleta a raggiungere quattro vittorie nella classica toscana.

Il campione del mondo sloveno domina la classica toscana e diventa il primo corridore capace di vincerla quattro volte. Sul podio anche il francese Seixas e il messicano Del Toro. Tadej Pogacar conquista la Strade Bianche 2026 imponendosi in solitaria sul traguardo di Piazza del Campo a Siena. Il corridore della UAE Emirates centra così il quarto successo nella corsa toscana, diventando il primo atleta nella storia a raggiungere questo traguardo. Il campione del mondo sloveno ha preso il largo a circa 80 chilometri dal traguardo, staccando definitivamente tutti gli avversari e gestendo il vantaggio fino all’arrivo nel cuore della città. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

