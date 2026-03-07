Strade Bianche 2026 | Pogacar trionfa da solo a Siena quarto successo in carriera

Il ciclista sloveno, campione del mondo, ha vinto da solo la Strade Bianche 2026 a Siena, ottenendo così il suo quarto successo in questa gara. La corsa si è conclusa con la sua fuga solitaria, lasciando gli avversari alle sue spalle. Con questa vittoria, diventa il primo atleta a raggiungere quattro vittorie nella classica toscana.

Il campione del mondo sloveno domina la classica toscana e diventa il primo corridore capace di vincerla quattro volte. Sul podio anche il francese Seixas e il messicano Del Toro. Tadej Pogacar conquista la Strade Bianche 2026 imponendosi in solitaria sul traguardo di Piazza del Campo a Siena. Il corridore della UAE Emirates centra così il quarto successo nella corsa toscana, diventando il primo atleta nella storia a raggiungere questo traguardo. Il campione del mondo sloveno ha preso il largo a circa 80 chilometri dal traguardo, staccando definitivamente tutti gli avversari e gestendo il vantaggio fino all’arrivo nel cuore della città. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Strade Bianche 2026: Pogacar contro tutti a Siena. Percorso e orari delle gareMa l’attesa è tutta per il campione del mondo Tadej Pogacar, vincitore nel 2022, 2024 e 2025.

LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Infinito Pogacar!! Quarto trionfo per lo sloveno. Seixas splendido secondo16:52 Tadej Pogacar aggiunge un nuovo record alla sua leggendaria carriera vincendo la Strade Bianche per la quarta volta: i precedenti trionfi...

Strade Bianche 2026: ¡MENOS GRAVA! El CAMBIO que VOLVERÁ LOCA La Carrera

And then Tadej parted Le Tolfe. #StradeBianche @CA_Ita x.com

La svizzera Elise Chabbey conquista la Strade Bianche Women Elite 2026 con un finale al cardiopalma. Chabbey, ha beffato tutte negli ultimi metri prima dell’ingresso in Piazza del Campo, precedendo allo sprint la polacca Kasia Niewiadoma, seconda, e la c - facebook.com facebook