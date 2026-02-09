L'Aifa ha dato il via libera al primo farmaco anti-Pd-1 in prima linea per il tumore al polmone a piccole cellule in stadio esteso. Da oggi, i pazienti avranno a disposizione una nuova opzione terapeutica, con un farmaco che promette di migliorare le possibilità di cura.

Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità per serplulimab, il primo anti-Pd-1 autorizzato in Europa per i pazienti naïve con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. L'aggiunta dell'immunoterapico alla chemioterapia ha dimostrato un beneficio clinico significativo e duraturo, con miglioramenti in termini di sopravvivenza globale e progressione libera da malattia mantenuti fino a 4 anni di follow-up. L'approvazione da parte di Aifa della terapia di Accord - informa una nota - fa seguito ai risultati dello studio di fase III Astrum 005, randomizzato, in doppio cieco, multicentrico, controllato con placebo, in combinazione con chemioterapia, che ha reclutato 585 pazienti precedentemente non trattati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumore al polmone a piccole cellule in stadio esteso, ok Aifa a primo anti Pd-1 in prima linea

Novello di Torino sottolinea l’importanza di una diagnosi precisa per il tumore del polmone non a piccole cellule.

L’Aifa ha dato il via libera alla rimborsabilità di una nuova combinazione di terapie target per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule con mutazioni specifiche.

Tumore al polmone a piccole cellule in stadio esteso, ok Aifa a primo anti Pd-1 in prima lineaL'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità per serplulimab, il primo anti-Pd-1 autorizzato in Europa per i pazienti naïve con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio ... adnkronos.com

Tumore del polmone, nuovi strumenti per il tipo meno diffusoL’aggiunta di serplulimab alla chemioterapia si può usare come prima terapia in pazienti con microcitoma esteso. Dopo 4 anni di follow-up sono stati ottenuti ... repubblica.it

Biopsia liquida: una nuova opportunità per i pazienti con il tumore del polmone Oggi la biopsia liquida rappresenta un’importante opportunità nella cura oncologica: l’analisi del DNA tumorale nel sangue del paziente. Con un semplice prelievo di sangue e t facebook

Biopsia liquida e tumore del polmone: una nuova opportunità Un semplice prelievo di sangue permette di definire rapidamente il profilo biologico del tumore. Federico Cappuzzo (Dir. Oncologia Medica 2 Regina Elena): diagnosi più mirate, terapie personali x.com