Durante la partita tra Italia e Inghilterra nel Sei Nazioni di rugby 2026, il punteggio finale è di 23-18. Menoncello ha creato un’azione importante, mentre Marin ha segnato una meta. Al 76° minuto, Fin Smith ha commesso un errore al piede che ha dato occasione agli avversari. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti continui sui momenti salienti.

80' TENUTO INGLESE!!!!!!!! Grande difesa azzurra sul punto d’incontro a 38" dalla fine! Grande Michele Lamaro! 78' Ora i palloni alti sono tutti azzurri e possiamo far passare il tempo! 72' METAAAAAAA ITALIAAAA CON MARINNNNN! Ioane prende un calcio alto, passa a Menoncello, il centro rompe due placcaggi, scappa via, poi libera Marin che va a schiacciare!!!!! Garbisi trasforma. Italia 23 – Inghilterra 18 64' Ora è l’Inghilterra che è alle corde! Cartellino giallo per Itoje e britannici in 13 per un paio di minuti 61' PIAZZATO ITALIA! Paolo Garbisi trova i pali! Italia 16 – Inghilterra 18 60' L’Italia ruba una touche, poi sul prosieguo calcio di Lynagh e tenuto inglese nei 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Inghilterra 23-18, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: Menoncello inventa, Marin va in meta!

