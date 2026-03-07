StMicroelectronics Catania lunedì 9 marzo Schifani al cantiere del nuovo impianto

Lunedì 9 marzo, il presidente della Regione Siciliana sarà a Catania per visitare il cantiere del nuovo impianto di StMicroelectronics. La visita prevede due incontri in programma nella città, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui partecipanti. La presenza si inserisce nelle attività ufficiali previste per quella giornata.

La Regione ha contribuito al contratto di sviluppo per la realizzazione del nuovo impianto con 300 milioni di euro di risorse Step Lunedì 9 marzo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sarà a Catania per due appuntamenti. Nel pomeriggio visiterà il cantiere del nuovo plesso industriale "SiC Campus" nello stabilimento di StMicroelectronics, al quale la Regione ha contribuito con 300 milioni di euro di risorse Step nell'ambito di un programma di investimenti complessivo da 5,06 miliardi, frutto dell'accordo tra Regione, Mimit, Invitalia e StM. Alle 12:30, Schifani sarà presente alla consegna dei lavori di messa in sicurezza del porticciolo di Porto Rossi, il porticciolo turistico di località Caito gravemente danneggiato dal Ciclone Harry nel gennaio scorso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

