Stanziati quasi 3 milioni di euro per un nuovo impianto idrico che servirà la Piana di Catania

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finanziato dalla Regione un secondo impianto di sollevamento nell'invaso di Lentini, in provincia di Siracusa. L’assessorato dell’Agricoltura ha, infatti, stanziato 2 milioni e 900 mila euro per potenziare la centrale di contrada Sigona e assicurare con certezza la distribuzione dell’acqua. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Difesa del suolo, stanziati per tutta la provincia quasi 6 milioni di euro

Leggi anche: Stanziati quasi 7 milioni di euro per il recupero dell'ex base Nato West Star

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Università di Torino, maxi taglio alle docenze a contratto: da 5 a 3,2 milioni in due anni; Confesercenti Pistoia: Lamporecchio, Bene gli interventi sulle infrastrutture, benefici anche per commercio e turismo; Psu, il Comune deve restituire alla Regione quasi 3 milioni e mezzo non spesi; Mondiali, montepremi da record: 558 milioni di euro in palio, quasi il 50% in più del 2022.

Manovra 2026, stanziati 3 milioni di euro per il fondo Erasmus italiano. Il programma di mobilità nazionale riservato a studenti con ISEE sotto i 50.000 euro - Il governo ha previsto un rifinanziamento del fondo per l'Erasmus italiano attraverso una riformulazione degli emendamenti alla manovra. orizzontescuola.it

stanziati quasi 3 milioniUniversità di Torino, maxi taglio alle docenze a contratto: da 5 a 3,2 milioni in due anni - Oggi il presidio dei precari della ricerca in Rettorato ... torino.corriere.it

FORESTE. ASSESSORE BEDUSCHI: STANZIATI 30 MILIONI PER TUTELA, MANUTENZIONE E PREVENZIONE DA INCENDI - FINANZIATE 186 DOMANDE PER INTERVENTI DIFFUSI SU UN PATRIMONIO CHE OCCUPA UN QUARTO DELLA SUPERFICIE REGIONALE  (mi- mi-lorenteggio.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.