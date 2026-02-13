Stellantis resuscita il diesel in Europa | 7 nuovi modelli in arrivo

Stellantis riporta il diesel in Europa, spinto dalla crescente domanda di veicoli a gasolio. La casa automobilistica annuncia sette nuovi modelli che utilizzeranno ancora questa tecnologia, cercando di rafforzare la propria presenza sul mercato. La decisione nasce dall’analisi di Reuters, che evidenzia come il gruppo guidato da Antonio Filosa voglia contrastare la concorrenza dei produttori cinesi, sempre più presenti nel settore. In un momento in cui molte aziende puntano sulle auto elettriche, Stellantis sceglie di puntare anche sul gasolio, per offrire una scelta più ampia ai clienti tradizionali.

"Abbiamo deciso di mantenere i motori diesel nel nostro portafoglio prodotti e, in alcuni casi, di aumentare la nostra offerta di propulsori". Questa la conferma ufficiale di Stellantis ai risultati di una analisi pubblicata dall'agenzia Reuters, secondo la quale il gruppo automobilistico starebbe letteralmente "resuscitando" in silenzio le versioni a gasolio di almeno sette modelli di auto e furgoni passeggeri in tutta Europa, a conferma di una sostanziale strategia di rallentamento sull'elettrico. La ricerca effettuata da Reuters ha preso in esame l'offerta reale dei concessionari e certifica in modo chiaro il cambiamento di quelli che sono gli obiettivi commerciali del gruppo guidato da Antonio Filosa, che dalla fine del 2025 ha reintrodotto versioni diesel in Europa per modelli come Peugeot 308, DS n°4 e una serie di veicoli multispazio per compensare le vendite inferiori alle aspettative di veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

