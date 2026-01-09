Al via stasera Tali e Quali su Rai 1 condotto da Nicola Savino In giuria Malgioglio Alessia Marcuzzi Massimo Lopez Carlo Conti quarto giudice speciale

Stasera prende il via su Rai 1 Tali e Quali, condotto da Nicola Savino. La giuria include Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, con Carlo Conti come giudice speciale. La trasmissione propone imitazioni di celebrità e spettacoli di intrattenimento, offrendo uno sguardo sulla tradizione delle imitazioni televisive italiane. L’evento segna l’esordio di Savino nel ruolo di conduttore principale sulla rete pubblica.

Nicola Savino debutta su Rai 1 e lo fa con la benedizione di Carlo Conti, che l’ha voluto al timone di Tali e Quali, al via da oggi. Stasera, venerdì 9 gennaio, alle 21.30 su Rai 1 parte una nuova edizione del varietà che porta in scena imitatori dilettanti. Disponibile anche su RaiPlay, Tali e Quali andrà in onda per quattro settimane, sempre di venerdì, sempre in prima serata su Rai 1. Nicola Savino al debutto in conduzione. Per Nicola Savino quella di stasera è una vera prova del nove. Volto amato dal pubblico, si muove tra Radio DeeJay e il piccolo schermo. E non poteva arrivare su Rai 1 con un programma migliore di Tali e Quali: «È un sogno ad occhi aperti, le imitazioni sono da sempre la mia più grande passione», ha detto. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Al via stasera Tali e Quali su Rai 1 condotto da Nicola Savino. In giuria Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez. Carlo Conti quarto giudice speciale Leggi anche: Tali e Quali, Nicola Savino al posto di Carlo Conti per uno spin-off che non ha mai entusiasmato Leggi anche: ‘Tali e quali’, stasera venerdì 9 gennaio: lo show di Rai 1 con Nicola Savino Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. 'Tali e quali', stasera venerdì 9 gennaio: lo show di Rai 1 con Nicola Savino; Rai 1: “Tali e quali” con Nicola Savino. Debutta stasera la nuova edizione del varietà; 'Tali e quali', stasera venerdì 9 gennaio: lo show di Rai 1 con Nicola Savino; ‘Tali e quali’, stasera venerdì 9 gennaio: lo show di Rai 1 con Nicola Savino. “Tali e Quali 2026” al via stasera: giuria, quante puntate e i concorrenti comuni - G li orfani di Tale e Quale Show saranno raggianti: questa sera 9 gennaio alle 21. iodonna.it

Tali e Quali al via su Rai 1 con Nicola Savino: debutto stasera - Al via su Rai 1 ‘Tali e Quali’ con Nicola Savino: imitatori non professionisti e una giuria rinnovata pronti a sfidarsi ... it.blastingnews.com

Tali e Quali 2026 con Nicola Savino da stasera su Rai 1: giuria, concorrenti e anticipazioni - Torna Tali e Quali 2026 con Nicola Savino in prima serata su Rai1: scopriamo la giuria e i concorrenti del varietà! superguidatv.it

Stasera è la notte di San Silvestro e, come ogni anno, decine e decine di animali domestici subiscono le inevitabili conseguenze dei botti di Capodanno. I più fortunati si rifugiano sotto il letto o negli angoli più riparati della casa. Altri, invece, fuggono dall'a - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.