Startlist slalom Kranjska Gora 2026 | orari tv programma streaming pettorali degli italiani

Domenica 8 marzo a Kranjska Gora si svolge lo slalom maschile della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La prima manche è prevista per le 9 del mattino. La gara si disputa in Slovenia e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Sono stati annunciati i pettorali degli italiani partecipanti alla gara.

Domenica 8 marzo, a Kranjska Gora, in Slovenia, terminerà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma lo slalom maschile, con la prima manche che scatterà alle ore 9.30. Saranno al cancelletto di partenza 72 atleti in rappresentanza di 21 Paesi. La seconda manche, con inversione dei migliori 30, prenderà il via alle ore 12.30. Ore 9.30 1a manche slalom maschile di Kranjska Gora (Slovenia) – Diretta tv su Rai Sport HD Ore 12.30 2a manche slalom maschile di Kranjska Gora (Slovenia) – Diretta tv su Rai Sport HD