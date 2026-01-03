Startlist slalom Kranjska Gora 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Da oasport.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La startlist dello slalom femminile di Kranjska Gora 2026, in programma domenica 4 gennaio, offre dettagli su orario, pettorali delle italiane, programmazione TV e streaming. La gara si svolge sulla pista Podkoren, ultima prova del fine settimana dopo il successo nel gigante di sabato. Un evento importante per la classifica di Coppa del Mondo di sci alpino, trasmesso in diretta e disponibile su diverse piattaforme.

Domenica 4 gennaio andrà in scena lo slalom femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo il gigante del sabato vinto, si conclude il fine settimana sulla pista Podkoren della località slovena. Spazio alla gara tra i pali stretti (la prima della specialità nel nuovo anno solare, poi bisognerà aspettare Flachau per cimentarsi nuovamente tra i rapid gates): appuntamento alle ore 09.30 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 12.15. La statunitense Mikaela Shiffrin si presenterà con tutti i favori del pronostico dopo aver vinto i primi cinque slalom disputati in stagione e andrà a caccia di un nuovo successo per allungare ulteriormente in testa alla classifica generale, ma l’americana dovrà fare i conti con la svizzera Camille Rast, capace di imporsi nel gigante di sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it

startlist slalom kranjska gora 2026 orario tv programma streaming pettorali delle italiane

© Oasport.it - Startlist slalom Kranjska Gora 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Leggi anche: Startlist gigante Kranjska Gora 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Leggi anche: Startlist slalom Semmering 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Startlist gigante Kranjska Gora 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Gigante femminile Kranjska Gora 2026, start list e programmazione tv e streaming; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kranjska Gora, startlist, streaming; Startlist slalom Semmering 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kranjska Gora, startlist, streaming - L'inizio di un nuovo anno porta con sé propositi, desideri e la voglia di continuare a sognare in grande. oasport.it

startlist slalom kranjska goraGigante Kranjska Gora: Rast vince per le vittime di Crans Montana. Della Mea decima, che rimonta Goggia - Coppa del Mondo di Sci Femminile: segui la diretta live dello slalom gigante di Kranjska Gora, Sofia Goggia parte con l'11 rientrando nelle quindici, poi dal 20 Della Mea e le altre azzurre ... sport.virgilio.it

startlist slalom kranjska goraStartlist gigante Kranjska Gora 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane - Sabato 3 gennaio a Kranjska Gora (Slovenia) proseguirà la tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.