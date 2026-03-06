Startlist gigante Kranjska Gora 2026 | orari tv programma streaming pettorali degli italiani

Domani a Kranjska Gora si svolge lo slalom gigante di sci alpino maschile, una gara tradizionale del circuito internazionale. La competizione vede in campo atleti provenienti da diversi paesi, con gli italiani che partecipano portando i loro pettorali. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orari e dettagli specifici pubblicati nel programma ufficiale.

Domani, a Kranjska Gora, la Slovenia riabbraccia lo sci alpino maschile con uno slalom gigante che è ormai un grande classico del calendario. E dalle 9:30 (prima manche), sperando in una serie di portacolori d’Italia capaci di portarsi più avanti possibile verso la seconda manche (12:30), sarà grande spettacolo sulle nevi slovene. Tra i protagonisti in cerca di riscatto Alex Vinatzer, che cerca inevitabilmente il riscatto dopo che le Olimpiadi di Milano Cortina hanno portato più oscurità che sorrisi. E c’è anche un certo intento di dimostrare molte cose da parte di Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite, il tutto in un contesto nel quale i favoriti sono inevitabilmente altri rispetto ai sette azzurri di scena. 🔗 Leggi su Oasport.it

