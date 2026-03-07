A Novellara, un uomo di 54 anni, già condannato per stalking, è stato sorpreso mentre violava il divieto di avvicinamento nonostante fosse monitorato con tre braccialetti elettronici. L’uomo, residente nella città emiliana, sembra non aver rispettato le restrizioni imposte dal giudice. Le autorità stanno procedendo con ulteriori verifiche sulla sua condotta e sul rispetto delle misure di sicurezza.

Novellara (Reggio Emilia), 7 marzo 2026 - Nonostante tre divieti di avvicinamento, controllati attraverso altrettanti braccialetti elettronici, un uomo di 54 anni di Novellara, già condannato come stalker in seguito a processi, sembra non voler rispettare le imposizioni del giudice. Lo si capisce da quanto ha segnalato la madre con figlia minorenne, parti lese in un processo recentemente concluso con la condanna dell’uomo. Ieri mattina la donna ha incontrato lo stalker che usciva da un bar non distante dall’abitazione delle vittime, in spregio al divieto di avvicinamento previsto dall’autorità giudiziaria. L’uomo si sarebbe avvicinato con atteggiamento minaccioso, con il braccialetto che ha iniziato a suonare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stalker a Novellara, "violato il divieto di avvicinamento"

