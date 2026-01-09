Firenze | arrestato 44enne per aver vìolato il divieto di avvicinamento alla madre

A Firenze, un uomo di 44 anni è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre di 72 anni. Secondo le accuse, nei mesi precedenti avrebbe fatto ritorno a casa in stato di ebbrezza, insultando e aggredendo verbalmente e fisicamente la donna. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo arresto e al successivo provvedimento restrittivo.

A finire in carcere un fiorentino di 44 anni che, sempre secondo l'accusa, per mesi, sarebbe tornato la sera a casa ubriaco, avrebbe offeso, insultato e schiaffeggiato la madre di 72 anni. "Sei vecchia. Non servi piu a nulla", le avrebbe ripetuto minacciandola di rinchiuderla in una casa di cura

