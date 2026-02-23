Escursione tra ulivi ville e antiche corti rurali | il fascino della valle di Marcellise e della valle di Mezzane

Un’escursione tra ulivi, ville e corti antiche nasce dall’interesse per la storia rurale e il paesaggio di queste valli. La scoperta delle antiche strutture e dei terrazzamenti conserva un legame con il passato agricolo della zona. Le colline offrono scorci suggestivi e testimonianze di un patrimonio tradizionale ancora vivo. I sentieri si snodano tra vigneti e uliveti, invitando a esplorare un territorio ricco di storia e di natura.

Un’escursione suggestiva sulle colline tra la Valle di Marcellise e la Valle di Mezzane, dove natura e storia rurale si intrecciano armoniosamente. Il cammino si snoda tra vigneti, uliveti e sentieri panoramici che collegano borghi e contrade, arricchiti dalla presenza di antiche corti rurali, eleganti ville di campagna e piccoli capitelli votivi. Un percorso ricco di fascino, perfetto per chi ama scoprire il territorio passo dopo passo, tra bellezza naturale e memoria del passato. Lungo percorso si potranno ammirare le prime fioriture e riconoscere le erbe commestibili e non. Ritrovo: ore 9.45 in zona Marcellise (punto esatto sarà comunicato al momento dell’iscrizione)Pranzo: al saccoDati tecnici:Lunghezza: circa 10,5 kmDislivello in salita: 230 mDifficoltà: TE Abbigliamento Adeguato alla stagione: abbigliamento a strati, scarponcini da montagna, meglio alti alle caviglie e con una buona aderenza sui vari tipi di terreno, giacca anti-pioggia e copri zaino in caso di maltempo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del FasanellaI sindaci dei sei comuni dell’Unione della Valle del Fasanella hanno presentato una proposta di accorpamento degli istituti scolastici nella Valle del Calore.

Lo show di Della Valle, De Raffaele riaccende Cantù e...: il meglio della 17ª giornata di ALa 17ª giornata di Serie A ha regalato tante emozioni, tra prestazioni di rilievo, sorprese e protagonisti italiani.