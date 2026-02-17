Perché sta uscendo acqua torbida in diversi comuni della Tuscia

L'acqua torbida che esce dai rubinetti di alcuni comuni della Tuscia deriva da problemi nelle tubature di rete. Negli ultimi giorni, i residenti di Soriano nel Cimino, Orte, Gallese, Civitella d'Agliano, Caprarola e Nepi hanno segnalato che l’acqua presenta una colorazione marrone e un odore sgradevole. Molti cittadini si sono rivolti ai servizi di emergenza per chiedere chiarimenti e risolvere la situazione. La causa principale sembra essere un intervento di manutenzione non programmato che ha disturbato il flusso normale.

Il fenomeno sta interessando Soriano nel Cimino, Orte, Gallese, Civitella d'Agliano, Caprarola e Nepi. Talete spiega le ragioni e le attività intraprese Acqua torbida in alcuni comuni della provincia di Viterbo. Nelle ultime ore sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini residenti a Soriano nel Cimino, Orte, Gallese, Civitella d'Agliano, Caprarola e Nepi. Talete interviene, per chiarire le cause del fenomeno e aggiornare sulle operazioni in corso: "È importante premettere che l'attuale criticità non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto di emergenza idrogeologica che sta interessando larghe zone d'Italia.