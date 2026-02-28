Metz-Stade Brestois domenica 01 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 1 marzo 2026 alle 17:15 si gioca la partita tra Metz e Stade Brestois. Il Metz si trova a quattro punti dai playout e rischia di retrocedere in Ligue 2, mentre Stade Brestois affronta questa sfida con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Le formazioni verranno presentate poco prima del calcio d'inizio, e sono attesi pronostici sulla base delle quote scommesse disponibili.

Il Metz è sempre più solo sul fondo della classifica, a -4 dai playout e con un piede in Ligue2: la sfida odierna contro lo Stade Brestois è quasi un'ultima spiaggia per restare in Ligue1. I grenatines hanno ceduto nettamente contro il PSG con un netto 3 a 0, senza opporre troppa resistenza ad un avversario di caratura superiore. Sconfitta numero 16.