Squadra del Barcellona per la trasferta contro l’Athletic Club | ecco la lista ufficiale

La squadra del Barcellona ha reso nota la formazione che affronterà l’Athletic Club nella partita di sabato. Tra i convocati figura Robert Lewandowski, che sarà uno dei protagonisti dell’incontro. La lista ufficiale comprende tutti i giocatori disponibili per la trasferta. La partita si giocherà allo stadio dell’Athletic Club e sarà valida per il campionato nazionale.

Robert Lewandowski torna a guidare il Barcellona nella sfida di sabato contro l'Athletic Club, avendo recentemente ricevuto il via libera medico. Il centravanti polacco, noto per il suo talento e la sua abilità nel segnare, rappresenta un elemento fondamentale per la squadra. Dopo un periodo di assenza, la sua presenza in campo potrebbe cambiare le sorti dell'incontro. Questo aspetto è particolarmente importante per il Barcellona, che ambisce a ottenere risultati positivi in ogni gara di campionato. Lewandowski non è solo un attaccante prolifico, ma anche un leader naturale.

Barcellona-Atletico Madrid – Semifinale di Copa del Rey: tempo, notizie sulla squadraChi: Barcellona-Atletico MadridChe cosa: Semifinale di Copa del Rey spagnola, ritornoDove: Camp Nou, Barcellona, ??SpagnaQuando: Martedì 3 marzo, alle 21:00 (20:00 GMT)Come seguire: Avremo tutta la pr ... oltrelalinea.news

Calciomercato Roma, dalla Spagna: sondaggio del Barcellona per NdickaL'ivoriano è nella shortlist della squadra di Flick. Il club spagnolo è alla ricerca di un difensore mancino ... msn.com

L’Atlético Madrid spazza via il Barcellona: 4-0 per la squadra del Cholo Simeone nella semifinale di andata di Coppa del Re, Lamine Yamal e compagni possono ancora sperare nella qualificazione secondo voi - facebook.com facebook