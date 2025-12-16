Ragazzo accerchiato aggredito e rapinato per strada a Milano da una gang

Un giovane è stato vittima di un'aggressione a Milano, dove una gang lo ha circondato, minacciato e ferito a una mano. Dopo averlo costretto a consegnare 800 euro, i malviventi sono fuggiti nel buio, lasciando il ragazzo sotto shock e senza i suoi soldi. L'episodio si inserisce in un quadro di crescente insicurezza nelle strade della città.

Lo hanno accerchiato e minacciato, poi lo hanno ferito a una mano. Infine si sono fatti consegnare tutti gli 800 euro che aveva con sé e sono scappati nel buio.Un ragazzo di 22 anni, cittadino del Bangladesh, è stato rapinato in viale Ungheria a Milano nella notte tra lunedì e martedì 16 dicembre. Milanotoday.it

Milano. Accoltellato per rapina, ragazzo resta invalido

Video Milano. Accoltellato per rapina, ragazzo resta invalido Video Milano. Accoltellato per rapina, ragazzo resta invalido

