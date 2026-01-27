Panico al circolo minacce e spintoni contro i carabinieri | spray al peperoncino per fermarlo

In un circolo di Pisa, un episodio di tensione ha portato all'intervento dei carabinieri, con minacce e spintoni. La situazione è stata gestita con l'uso di spray al peperoncino e un successivo arresto. Un episodio che evidenzia l'importanza della sicurezza nelle aree pubbliche.

Pisa, 27 gennaio 2026 - Un pomeriggio qualunque, in un circolo di Pisa, si è trasformato in una scena di tensione culminata con l’uso dello spray al peperoncino e un arresto. È successo lo scorso 25 gennaio, intorno alle 15.30, quando una segnalazione arrivata al Numero unico di emergenza 112 ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile per un uomo che stava arrecando forte disturbo agli avventori. All’arrivo dei militari, il 45enne si trovava in evidente stato di alterazione psico-fisica, dovuta all’abuso di alcol, e ha da subito assunto un atteggiamento ostile. In pochi istanti la situazione è degenerata, tra minacce e frasi ingiuriose rivolte ai carabinieri, fino al tentativo di sottrarsi al controllo con spinte e strattonamenti, nel tentativo di guadagnarsi la fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

