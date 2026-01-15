Sposati da 53 anni muoiono a 3 giorni di distanza | l’ultima frase di lei in ospedale | Sono pronta ad andare da lui

Dopo 53 anni di matrimonio, a pochi giorni di distanza, Renzo Friso e Lolita Quaggia sono deceduti. A Arzergrande, in provincia di Padova, la comunità ha partecipato ai funerali, ricordando una coppia unita nel tempo e nel dolore. L’ultima frase di Lolita in ospedale, “Sono pronta ad andare da lui”, ha toccato profondamente chi ha conosciuto la loro storia.

Ad Arzergrande, in provincia di Padova, la comunità ha dato l'ultimo saluto a Renzo Friso e Lolita Quaggia. La coppia è scomparsa a soli tre giorni di intervallo l'uno dall'altra: Renzo è deceduto il 10 gennaio 2026, nel giorno del suo 78esimo compleanno, mentre la moglie Lolita lo ha seguito il 13 gennaio. Entrambi erano ricoverati presso l'ospedale di Schiavonia. Renzo Friso è stato un protagonista della vita economica e sociale del suo territorio. Fondatore di Laboindustria, azienda specializzata in attrezzature sanitarie e supporti per disabili, aveva saputo trasformare una piccola realtà in una solida Spa.

