Mamma e figlia di 15 anni muoiono dopo il ricovero in ospedale | si sospetta un' intossicazione alimentare

Una tragedia a Campobasso: una madre e sua figlia di 15 anni sono decedute dopo il ricovero all’ospedale Cardarelli, presumibilmente a causa di un’intossicazione alimentare. La vicenda riguarda la cena di Natale consumata la Vigilia, e le autorità stanno indagando sulle cause di questa grave intossicazione. La comunità si trova a dover affrontare un momento di grande dolore e riflessione.

Tragedia familiare a Campobasso: una ragazza di 15 anni è morta ieri, 27 dicembre, al Cardarelli, dopo la cena della Vigilia di Natale a base di pesce. Poche ore dopo, anche la madre dell'adolescente è deceduta: la donna, Antonella di Ielsi, aveva 50 anni. L'intera famiglia, originaria di.

Sospetta intossicazione alimentare con il pesce delle feste, morte mamma e figlia - Doppia tragedia a Campobasso, dove mamma e figlia di 50 e 15 anni sono morte all'ospedale Cardarelli a causa di una sospetta intossicazione alimentare. ansa.it

Molise, morte mamma e figlia: ipotesi epatite fulminante da intossicazione. Avevano mangiato pesce al cenone della Vigilia. A tavola anche cozze - facebook.com facebook

