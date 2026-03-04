Sport Expo Week a Verona

La Sport Expo Week si svolge a Verona dal 9 al 15 marzo 2026, segnando la sua ventesima edizione. L’evento riunisce aziende, atleti e appassionati di sport provenienti da diverse regioni, offrendo una serie di incontri, presentazioni e dimostrazioni. La manifestazione si svolge in vari padiglioni e spazi dedicati, attirando un pubblico numeroso e coinvolto.

Traguardo storico per la Sport Expo Week, che dal 9 al 15 marzo 2026 festeggia la sua ventesima edizione. Per una settimana, Verona diventerà un laboratorio a cielo aperto dedicato allo sport, all'educazione e alla socialità, coinvolgendo migliaia di ragazzi e le loro famiglie in un format capillare che abbraccia l'intera città. La manifestazione si articolerà in diverse location per garantire la massima partecipazione. Sport in Piazza: piazza XXV Aprile e piazza Cittadella ospiteranno villaggi sportivi tematici. Le mattine saranno dedicate alle scuole, mentre i pomeriggi offriranno lezioni ed esibizioni aperte a tutti. Dal 9 al 15 marzo 2026 Verona si prepara a celebrare un traguardo significativo: la ventesima edizione della Sport Expo Week. Sport Expo Week 2026 festeggia a Verona il traguardo storico dei 20 anni di grande sport giovanile. Dopo il grande successo della scorsa edizione, Sport Expo Week torna nel 2025 a Verona con un format ancora più ambizioso, capace di coinvolgere l'intera comunità attraverso un'ampia gamma di attività.