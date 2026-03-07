Perseguitava la ex da 2 anni controllandola anche con un drone a Udine | scatta il divieto di avvicinamento

A Udine, una persona è stata colpita da un divieto di avvicinamento dopo aver perseguitato l’ex fidanzata per due anni, monitorandola anche con un drone. Le autorità hanno preso provvedimenti dopo aver accertato le continue molestie e i controlli invasivi. La decisione è stata notificata in seguito alle indagini condotte sulle attività dell’individuo.

Per circa due anni avrebbe perseguitato l’ex fidanzata, utilizzando persino un drone per controllarne gli spostamenti. Per questo nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno eseguito nei confronti di un uomo, di 31 anni, residente in Alto Friuli, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’obbligo di presentazione giornaliero, disposti dal Tribunale di Udine con l’accusa di atti persecutori commessi tra il 2023 e il 2025. Le indagini sono state avviate nell’ottobre 2025 dopo la querela presentata dalla donna, che continuava a ricevere dall’ex insistenti richieste di tornare insieme, oltre a regali e messaggi non graditi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

