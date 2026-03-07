Spariscono i soldi di un condominio amministratore indagato | sottratti almeno 66mila euro

Da un condominio in una frazione di Sirmione sono scomparsi almeno 66mila euro. L'amministratore del condominio è stato messo sotto indagine dalle autorità. La somma sottratta riguarda i fondi condominiali e l’indagine si concentra sulle operazioni finanziarie gestite dall’amministratore. La vicenda è in corso di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Sarebbero spariti almeno 66mila euro da un condominio di una frazione di Sirmione (Brescia). L'amministratore è finito sotto indagine. 🔗 Leggi su Fanpage.it L’amministratore di condominio indagato per 50mila euro spariti dalla cassa. «Scappato coi soldi? No, è stato truffato lui»Un amministratore di condominio di Rimini è indagato per appropriazione indebita aggravata, sospettato di essersi impossessato di circa 50mila euro... Marche: amministratore di sostegno condannato, 40mila euro sottratti ad anziana e danno all’immagine della giustizia.Un uomo di 70 anni di Morrovalle, nelle Marche, è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 40mila euro per aver sottratto fondi a... Aggiornamenti e notizie su Spariscono i soldi di un condominio.... Temi più discussi: Si fingono amiche, anziana beffata: spariscono con l’oro e i soldi della pensione. Choc a Moie; Rubati 377mila euro di piatti dall'Eliseo, tre uomini sospettati; A Pompei spariscono le postazioni delle guide turistiche; Partono per un’escursione di scialpinismo e spariscono nel nulla, ore di ricerche poi la tragica scoperta sotto una valanga: trovati morti due uomini di 44 e 47 anni. Sparisce con i soldi, broker pontino svanito nel nullaSecondo quanto emerso, l’uomo avrebbe costruito con abilità un sistema volto a ottenere fondi promettendo rendimenti costanti e interessi periodici ... latinacorriere.it Si fingono amiche, anziana beffata: spariscono con l’oro e i soldi della pensione. Choc a MoieMAIOLATI SPONTINI Una truffa ai danni di un’anziana è stata messa a segno giovedì pomeriggio in via Carducci, a poche centinaia di ... msn.com Si preparano in 10 minuti e spariscono in 2, i BAGELS VELOCI allo yogurt, SENZA LIEVITAZIONE!! Ingredienti per 4 BAGEL 230 g di yogurt greco 200 g di farina 00, 0 o tipo 1 1 cucchiaino colmo di lievito istantaneo per preparazioni salate 1 cucchiaio di o - facebook.com facebook Spariscono due piante davanti a un fiorista a Induno Olona: “Amarezza per il gesto” x.com