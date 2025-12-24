L’amministratore di condominio indagato per 50mila euro spariti dalla cassa Scappato coi soldi? No è stato truffato lui

Un amministratore di condominio di Rimini è indagato per appropriazione indebita aggravata, sospettato di essersi impossessato di circa 50mila euro appartenenti a tre complessi residenziali della città. L’inchiesta è nata dal riscontro di conti irregolari e da lavori rimasti sospesi per tempi eccessivamente lunghi. La procura ora ha notificato all’uomo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, aprendo così la strada a un possibile rinvio a giudizio. Ma secondo la difesa, come riportato da Il Resto del Carlino, non si tratterebbe di un caso di amministratore che «sparisce con i soldi». 🔗 Leggi su Open.online

