Rapinata in pieno giorno durante una pausa del consiglio comunale | vittima la consigliera Pagano

Nel pomeriggio, mentre si trovava nel parcheggio di fronte alle poste centrali, la consigliera comunale Francesca Pagano è stata vittima di una rapina. L'episodio è avvenuto durante una pausa del consiglio comunale e si è verificato in pieno giorno, davanti a un punto di riferimento pubblico. La scena si è svolta davanti a passanti e mezzi di trasporto.

Una rapina in pieno giorno, nel parcheggio davanti alle poste centrali. Vittima la consigliera comunale Francesca Pagano. Secondo le prime informazioni la consigliera, intorno alle 14, durante la pausa dei lavori del consiglio, aveva raggiunto la sua auto in sosta a pochi passi dal palazzo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Rubata in pieno centro l'auto alla consigliera comunale Irene PirottaUna sgradita sorpresa al termine della seduta del Consiglio comunale per la consigliera Pirotta, che non ha più trovato la propria auto parcheggiata... Bufera in consiglio comunale a Calenzano vicino Firenze, la consigliera FdI sui palestinesi: "Storpi e poveri"Una politica di Fratelli d’Italia, Monica Castro, ha suscitato polemiche in consiglio comunale a Calenzano definendo “poveretti e storpi” i... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rapinata. Temi più discussi: Rapinata in pieno giorno durante una pausa del consiglio comunale: vittima la consigliera Pagano; Massacrata per 13 minuti: la drammatica testimonianza della 70enne rapinata; Circondano ragazzina 16enne e la rapinano in via Toledo a Napoli, salvata da turisti e polizia locale; Rapina in pieno giorno con caschi mazze ed estintori | bottino da 60 mila euro al centro commerciale Torresina di Roma. Siracusa. Ortigia, aggressione in pieno giorno: individuati tre presunti responsabili della rapina a una 44enneÈ stata un’indagine rapida e meticolosa quella che ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Ortigia di risalire ai presunti autori di una violenta rapina consumata nel cuore ... libertasicilia.it Roma, rapina choc in pieno giorno: con spranghe ed estintori rubano 60mila euro di gioielli sotto gli occhi dei clienti«Christian chiama! Chiama qualcuno! Chiama che so’ pischelli!». La commessa che urla, il suono dell’antifurto che riecheggia nei corridoi e il rumore dei vetri infranti ... ilmessaggero.it Rapina violenta in un appartamento a Gallipoli: una 50enne è stata aggredita e rapinata da tre giovani, uno armato di pistola. Portati via 500 euro e due cellulari. La Polizia di Stato ha arrestato un 17enne e denunciato i due complici. - facebook.com facebook Anziana rapinata all’uscita della chiesa a Latiano (BR): spinta a terra e trascinata sull’asfalto. Trauma cranico e alla spalla. Arrestato un giovane extracomunitario, ora ai domiciliari. Indagini dei Carabinieri decisive. x.com