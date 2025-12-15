Conferenza stampa Spalletti post Bologna Juve | Spero che dopo questa partita i miei giocatori capiscano di che pasta sono fatti non si torna indietro

Dopo la sfida tra Bologna e Juventus, il tecnico Spalletti ha commentato al termine dell'incontro. In questa conferenza stampa, il mister ha espresso le sue riflessioni sulla prestazione della squadra e ha sottolineato l'importanza di dimostrare il carattere e la determinazione maturati. Ecco le parole principali del tecnico bianconero.

Conferenza stampa Spalletti post Bologna Juve: le parole del tecnico della Juventus al termine della gara disputatasi al Dall'Ara. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato dal Dall'Ara al termine di Bologna Juve. VITTORIA RILANCIO – « Devo fare i complimenti al Bologna per il calcio che esprime e di conseguenza ai miei ragazzi per la vittoria conseguita su un campo difficile e contro una squadra che gioca uomo su uomo e che ti mette in grande difficoltà. Oggi non avevamo scappatoie dalla loro pressione se non appoggiarci al portiere o cercare la punta. Il ruolo del portiere nel calcio moderno è fondamentale perché diventa un calciatore a tutti gli effetti.

