Buscate vende la droga lanciandola dal terrazzo | blitz della polizia arrestato

Un cittadino straniero irregolare è stato arrestato dalla Polizia di Busto Arsizio per aver spacciare droga lanciandola dal terrazzo di un edificio a Buscate. L’operazione ha portato al fermo dell’uomo, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con modalità particolarmente rischiose e sorprendenti.

Buscate (Varese), 13 dicembre 2025 – La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato un cittadino straniero, irregolare, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, che era solito consegnare la droga lanciandola terrazzo di un immobile nel Comune di Buscate, in provincia di Milano. Tutto è nato dal servizio di un noto programma televisivo, andato in onda nei giorni scorsi, nel quale risultava un’attività di spaccio in un casolare abbandonato alle porte del capoluogo lombarrdo, dove i pusher, dopo aver confezionato gli stupefacenti e aver ricevuto il denaro per le dosi concordate, consegnavano la droga lanciandola appunto dal terrazzo del palazzo. Ilgiorno.it Spacciava la droga lanciandola dal balcone: pusher in manette - La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato un cittadino straniero con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: l'uomo era solito consegnare la droga lanciandola terra ... varesenoi.it

