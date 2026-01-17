droga arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio

Nella notte, i Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno sequestrato diverse sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish ed eroina, durante un controllo di routine. Un uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, nell’ambito delle operazioni volte a prevenire il consumo di droga nel territorio. L’intervento si inserisce nelle attività di monitoraggio e repressione delle attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La notte scorsa i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un'operazione di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando un uomo della Val Fortore, già noto alle Forze dell'Ordine, in flagranza del reato di detenzione ai fini di 9spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo in una zona periferica del centro fortorino, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di San Bartolomeo in Galdo hanno notato che qualcosa era stato gettato da una macchina che stavano fermando.

