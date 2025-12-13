Il bazar dello spaccio con le dosi in cassaforte Sequestrata droga per oltre 400mila euro

Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di droga per oltre 400mila euro. Due laboratori di spaccio sono stati scoperti nelle abitazioni di due persone nella periferia est di Roma, evidenziando un'attività illecita ben organizzata e nascosta all’interno di abitazioni private.

Avevano allestito due laboratori di spaccio nelle rispettive abitazioni, nella periferia est della Capitale. I due gestori dei bazar della droga, nei quartieri Infernetto e Massimina, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato al termine di un’attività di indagine della VII sezione della Squadra. Romatoday.it

