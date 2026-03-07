S&P 500 | cos’è lo Standard & Poor’s 500 e come funziona

L’indice S&P 500 è composto da 500 società statunitensi quotate in borsa. Viene calcolato sulla base della capitalizzazione di mercato di ciascuna azienda e rappresenta una delle principali misure dell’andamento dei mercati azionari negli Stati Uniti. È utilizzato da investitori e analisti per monitorare le tendenze del mercato azionario e valutare la salute dell’economia americana. Ultimamente, l’indice ha registrato variazioni significative nel corso delle sedute di borsa.

Milano, 7 marzo 2026 – Dalla Borsa di New York al portafoglio globale: comprendere l'S&P 500 significa avere il polso dell'economia americana e, in larga misura, di quella mondiale. Questo indice è il principale benchmark azionario degli Stati Uniti e un punto di riferimento imprescindibile per investitori e analisti. Dal suo calcolo nel 1957 alle moderne tecniche di replica, ecco come funziona, quali aziende include e perché è così influente. Cos'è l'S&P 500 Lo S&P 500, acronimo di Standard & Poor's 500, raggruppa le 500 maggiori società quotate negli Stati Uniti e rappresenta circa l'80% della capitalizzazione totale del mercato azionario americano.