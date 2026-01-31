Standard & Poor’s conferma per l’Italia il rating BBB+ A-2 | outlook diventa positivo

L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha confermato il rating dell’Italia a BBB+A-2, ma ha cambiato l’outlook da stabile a positivo. La decisione arriva in un momento in cui il Paese dimostra di saper resistere alle turbolenze internazionali. Secondo l’agenzia, l’economia italiana, con il suo mercato del lavoro, ha mostrato una buona capacità di adattamento, mantenendo avanzi delle partite correnti e migliorando la posizione creditoria netta con l’estero. La notizia rafforza il quadro di stabilità del Paese, anche se

Standard & Poor's ha rivisto l'outlook per l'Italia, confermando il rating BBB+A-2. "La grande economia aperta italiana, incluso il suo mercato del lavoro, ha dimostrato resilienza di fronte all'incertezza commerciale e tariffaria, registrando avanzi netti delle partite correnti a sostegno della ricchezza privata e continui miglioramenti nella posizione creditoria netta del Paese nei confronti dell'estero

S&P SMENTISCE GLI ALLARMISMI: MILANO CORTINA NON DANNEGGIA I CONTI Secondo Standard & Poor’s, gli investimenti per Milano Cortina 2026 non avranno effetti negativi sul rating italiano. Solo una parte limitata della spesa riguarda le sedi olimpi - facebook.com facebook